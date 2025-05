Serviva un’impresa e l’Evergreen l’ha compiuta. I ragazzi guidati da mister Fattori espugnano per 5-3 il campo della Virtus Prenestino e superano il turno dei quarti di finale della Coppa Lazio di serie D. Partita dura per i gialloblu, che vanno sotto nel punteggio e poi riescono a capitalizzare le occasioni create, riuscendo così a compiere la rimonta bruciante.

Protagonista il mancino caldo di Agozzino, che firma una tripletta. Utilissimi alla causa anche i centri messi a segno da Borreale e Paolini. Quindi i civitavecchiesi ottengono il pass per la Final Four nella competizione, a cui la nostra città sarà ancora presente, dopo quanto fatto lo scorso anno con l’Atletico, bloccato solo in finale.

