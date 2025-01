Si è chiuso un girone d’andata vicino alla perfezione per la Comal Civitavecchia Volley. La vittoria in casa dello Spes Mentana ha consentito alle rossonere di terminare la prima metà della regular season del campionato di Serie C con 38 punti e tre lunghezze di vantaggio nei confronti della più autorevole rivale, ovvero l’Antares Roma, sconfitta al tie-break nell’esordio stagionale nel campo amico della palestra dell’istituto Marconi. Da lì le ragazze guidate da Alessio Pignatelli non hanno più lasciato nulla per strada e hanno vinto tutte e 13 le partite disputate fino a questo momento, con 12 successi consecutivi da tre punti. Le statistiche dicono anche che sono stati solo cinque i set persi fino ad ora da Guidozzi e compagne, di cui due nell’esordio e poi solo altri tre nelle successive 12 partite. Il quoziente set è di 7.80, con ben nove partite vinte per 3-0. Ma la Comal non è riuscita a fare il vuoto in classifica, visto che anche l’Antares arriva da 12 successi di fila, subito dopo la sconfitta dell’esordio a Civitavecchia. Non mollano anche altre due squadre, ovvero Viterbo e San Paolo Ostiense, anche loro con almeno 10 vittorie ottenute fino a questo momento ed al massimo distanti otto lunghezze dalla vetta. La sensazione è che anche nel girone di ritorno ci sarà questo registro, anche perché, va detto, le squadre della parte destra della classifica non possono rappresentare ostacolo notevoli sul percorso delle battistrada. E nelle prossime settimane la Comal affronterà spesso l’Antares. Innanzitutto perché il match di ritorno in campionato si disputerà già alla prima giornata di ritorno, in calendario per sabato 1° febbraio alle 20.30 in terra capitolina. E poi anche perché le rivali saranno avversarie della Cv Volley anche nella semifinale di Coppa Lazio. La Comal ha terminato il girone d’andata al primo posto tra le vincitrici dei raggruppamenti, mentre l’Antares figura come la migliore tra le seconde. Quindi abbinamento già fatto. E nelle scorse settimane avevamo spiegato che la Coppa Lazio sarebbe stata aggiudicata attraverso una Final Four nell’ultimo weekend di maggio. Ma l’evento è stato rimodulato. Infatti la Fipav Lazio ha deciso di spostare la manifestazione e di modificare la formula. La scelta dell’organo federale è stata presa a causa della concomitanza, proprio nel prossimo weekend, con il rinnovo delle cariche federali, sia a livello nazionale che regionale. Non solo: la Fipav ha anche deciso di dare un volto nuovo alla formula, cosa che complicherà i piani delle partecipanti. Infatti le semifinali non saranno più in gara unica, ma in formato di andata e ritorno, e nelle prossime settimane verranno rese note le date. Avversaria della squadra di Alessio Pignatelli, la migliore tra le prime classificate, sarà l'Antares, migliore tra le seconde e soprattutto rivale nella vittoria del girone in campionato. La finale, invece, si giocherà in campo neutro, il 19 aprile, vigilia di Pasqua. Quindi, tornando al duello Comal-Antares, queste due squadre si affronteranno per tre volte nei prossimi due-tre mesi e si conosceranno ancora di più. E il calendario della partenza del girone di ritorno non si prospetta proprio una passeggiata di salute per il gruppo guidato da Alessio Pignatelli, che in passato di Coppe Lazio se ne è portate a casa. Dopo l’Antares, le rossonere ospiteranno al Marconi il San Paolo Ostiense, poi dovranno giocare su un campo ostico come quello della Sales. Ed in mezzo chissà che non capiti una delle due semifinali contro l’Antares, con le due società che si dovranno mettere d’accordo sulle date delle due partite, ed è chiaro che in queste decisioni una lettura al calendario del campionato sarà fatta. Ma la Comal ha dimostrato, in tutto il suo percorso, di essere pronta a giocarsi il tutto per tutto, perché, e questo non si può assolutamente smentire, l’obiettivo della squadra e della società è di conquistare quella tanto sperata Serie B2, che il club va cercando ormai da un paio di anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA