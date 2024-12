Dopo un periodo di assenza, torna la squadra maschile della Flavioni, che parteciperà al prossimo campionato di serie B. A causa dei problemi che attanagliano il club, primo su tutti la mancanza di un impianto dove svolgere al meglio le proprie attività, si era deciso di non formare nuovamente la formazione maschile, ma ora ci sono state le basi per una ripartenza, che, si spera, sia definitiva. Negli ultimi tempi alcuni giocatori ne hanno approfittato per fare esperienza in giro, mentre altri, anche per motivi legati a lavoro ed impegni personali, hanno dovuto lasciare momentaneamente l’attività. La Federhandball ha già annunciato il girone e il calendario che interesserà i gialloblu. Un raggruppamento tutto laziale per Savignani e compagni, che se la dovranno vedere con Gaeta, Fondi, Pontinia, Handroma e Cus Cassino. La prima giornata è prevista contro quest’ultima squadra, con l’esordio che ci sarà il 3 novembre al PalaSport Insolera-Tamagnini. Le gare casalinghe della Flavioni verranno disputate di domenica alle 20. Prima trasferta il weekend successivo a Pontinia. La prima fase si concluderà il 16 febbraio con il match di Civitavecchia contro l’Handroma. Poi ci sarà una fase ad orologio, anche con il gruppo campano e le migliori quattro tra i due raggruppamenti prenderanno parte ai playoff. «Il ritorno della nostra squadra riveste innanzitutto una responsabilità - dichiara il capitano della Flavioni, Alessio Savignani - ma anche un motivo di orgoglio e qualcosa di speciale, dobbiamo rappresentare la città, dimostrare che a Civitavecchia, oltre al settore femminile, c’è anche quello maschile, con tutti i ragazzi nati in città e che vogliono onorare al massimo il campo. Daremo battaglia partita dopo partita, ci stiamo impegnando tanto negli allenamenti per dimostrare questo. Vogliamo dimostrare anche alle realtà più grandi del nostro campionato che la Flavioni maschile c’è e che Civitavecchia c’è». Ma in questo periodo cosa è successo per il gruppo. «Abbiamo vissuto delle esperienze formative - riprende Savignani - che ci hanno formato a livello caratteriale, che ci ha anche migliorato anche nel mondo della pallamano, abbiamo vissuto un modo di vivere l’handball in maniera totalmente differente rispetto al passato, con allenamenti completamente nuovi, abbiamo conosciuto ragazzi e uomini che hanno disputato categorie superiori, addirittura in serie A1. Ormai tutto ciò appartiene al passato ed abbiamo voglia di giocare nuovamente a Civitavecchia, cercando di portare le esperienze vissute nel nostro presente, per far crescere ulteriormente il gruppo, a partire dai giovani che si sono uniti al gruppo e dai ragazzi più grandi che hanno vissuto queste esperienze». Ma che gruppo sarà quello di quest’anno? «C’è tutto il gruppo storico della Flavioni - conclude Alessio Savignani - in più abbiamo recuperato tre ragazzi che due anni fa, per motivi lavorativi, avevano lasciato la squadra. Siamo felici di averli nuovamente accolti. Abbiamo un gruppo giovane, siamo tutti sotto i 26 anni e siamo molto consolidati tra noi, in quanto abbiamo fatto le giovanili insieme e siamo cresciuti passo dopo passo. Siamo praticamente cresciuti insieme».

