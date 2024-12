Dopo tre sconfitte di fila, maturate al fotofinish, è giunto il momento di interrompere questa fase negativa, dovuta più a una questione di testa e non di gambe.

La RIM DCL Cerveteri domani alle 18 affronta in casa Pomezia, avversario contro il quale dovrà vincere per tentare di riprendere a scalare la classifica. Nelle sette gare fin qui giocate sono tre quelle vinte e quattro perse, in cui ha avuto un ruolo fondamentale la parte finale dei match.

«Perdiamo gare - ha detto Parroccini - che abbiamo in pugno, serve maggiore concentrazione, che purtroppo dobbiamo acquisire altrimenti rischiamo di gettare alle ortiche punti pesanti. Da parte nostra c'è grande impegno, lo noto negli allenamenti, speriamo di vincere domenica davanti ai nostri tifosi».

Solo Bezzi unico assente della gara, coach Russo conta anche sul rientro di Parroccini. La sfida si annuncia delicata, occorre una prova di forza per vincere su Pomezia e allontanare un periodo difficile. Sulle tribune di Valcanneto sono annunciati un centinaio di tifosi per spingere gli etruschi verso la vittoria.

