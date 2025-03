Doppio impegno domenica scorsa per la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che con i suoi atleti ha partecipato a Vetralla ai campionati provinciali di Cross che assegnavano il titolo per il 2025 e a Rieti con il campionato di società invernale indoor per la categoria Cadetti e Cadette. A Rieti i giovanissimi della Finass, guidati dai tecnici Leonardo Bargagli e Umberto Battistin hanno ottenuto un buon risultato di squadra con i maschi al 9° posto su 17 squadre presenti e le femmine anche loro al 9° posto finale su 20 squadre presenti, con qualche ottima individualità e moltissimi record personali a conferma del buon lavoro invernale svolto in allenamento al Campo Scuola. In evidenza ancora Matilde Casini che nei 60 metri conferma i suoi netti miglioramenti vincendo la gara con il crono di 7”85 (uno dei migliori tempi in ambito nazionale) e si classifica al 2° posto nell’asta con il suo nuovo record personale di 2,90 metri. Buoni risultati sono venuti anche da Tommaso Chiodi nei 60 metri e nel triplo, dai fratelli Riccardo ed Andrea Forte nel peso, alto e triplo, Muhammad Tayyab, Sofia Della Rosa e Claudia Iacomelli nei 600 metri, e bene anche Marco Della Rosa, Matteo Formica, Davide Giurini, Giulio Laggini, Tiziana Uccelletti e Caterina Zamboi. Tutti gli atleti, conclusa la stagione invernale dei Cross regionali e provinciali e delle indoor regionali e nazionali, si prepareranno adesso in vista delle prime uscite agonistiche della nuova stagione Outdoor, con il primo impegno che dovrebbe essere quello di sabato 5 aprile a Viterbo con la gara di apertura organizzata dal nuovo comitato provinciale della Fidal Viterbo del presidente Antonino Morabito.

