VITERBO - La società giovanile del Calcio Tuscia lancia il suo open day per la stagione ormai alle porte del 2023-24. L’appuntamento è per i pomeriggi del 1° e 2 settembre alle ore 16 presso gli impianti del Centro Sportivo Universitario (Cus). L’Open è rivolto a tutti i giovani nati dal 2011 al 2018 che andranno a far parte del settore della Scuola Calcio del club gialloblu. Per informazioni e adesioni recarsi presso la segretaria del Calcio Tuscia (sita al Cus) tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Intanto è stata pianificata l’attività dell’agonistica con il Calcio Tuscia che parteciperà ai campionati giovanili provinciali dell’Under 14 e 16 e alla competizione dell’Under 18 Regionale. Definiti tutti i quadri tecnici con mister Mario Cauli che dirigerà il gruppo dei più grandi dell’Under 18, Patrizio Fimiani patron del Calcio Tuscia oltre ad essere il responsabile della Scuola Calcio sarà il mister dell’Under 16 mentre Massimo Baggiani dirigerà il gruppo dell’Under 14. Dopo l’open day e le festività di Santa Rosa prenderà il via la stagione con i raduni precampionato dei vari team.

