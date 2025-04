VITERBO – Turno infrasettimanale di Promozione con la solita certezza della capolista Grifone Gialloverde che batte per 4-1 il Tolfa e conferma di non voler miniMamente diminuire la sua marcia per la vittoria finale. Per le provinciali un pomeriggio da sorrisi per l’ Atletico Capranica che ha vinto per 3-2 nella trasferta contro l’Indomita Pomezia e per il Pianoscarano che si è imposto per 3-0 nel derby esterno contro il quasi condannato Ronciglione. Occasione persa per la Nuova Pescia Romana che in casa non l’ è andata oltre l’1-1 contro il Città di Cerveteri e pesante ko per il Tarquinia Calcio costretto alla resa nel match interno contro l’Atletico Salaria Vescovio perso per 3-0. Quindi I passi in avanti più importanti li hanno compiuti l’Atletico Capranica che con la tripletta dello scatenato Rizzo si è portato a 44 punti al sesto posto in classifica, stessa quota per il Pianoscarano che invece ha vinto a Ronciglione con la doppietta del ritrovato Zahr e le rete di Genco. Destino segnato per il Ronciglione United che resta fanalino di coda con 14 punti davanti alla Jfc Civita penultima a quota 16 e che ieri ha osservato il turno di riposo. Per Pescia e Tarquinia è sempre aria da play out. Le altre gare del turno infrasettimanale hanno decretato la vittoria casalinga del Borgo Palidoro per 3-0 contro la Pescatoria Ostia, del Santa Marinella per 2-1 sul campo della DuePigreco Roma e della Longarina per 2-1 contro l’Ostia Antica. Nel tardo pomeriggio con inizio alle 19,15 si è giocata la gara tra Rodolfo Morandi e Palocco.

Coppa Lazio – Nulla da fare per la Maremmana nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Lazio. Gli uomini di mister Alessandrini hanno ceduto per 2-0 sul campo del Cesano che si è imposto con le reti Befani, Luberti. Nella sfida di ritorno del 30 aprile servirà l’impresa a Rosciani e compagni che dovranno ribaltare il passivo dell’andata. In serata è scesa in campo la Fortitudo Nepi per la sfida di andata sul campo della Virtus Pionieri di San Basilio.