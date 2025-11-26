Il punto sui campionati giovanili della categoria Under 19. Nel corso della decima giornata del girone H degli Juniores nazionali, la Flaminia Calcio ha disputato un incontro dal risultato ininfluente, battendo in trasferta il Giugliano Calcio con un punteggio di 4-2. La squadra campana infatti gioca fuori classifica. Le reti per la Flaminia sono state segnate da Fioretti, autore di una tripletta, e da Bruziches, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra. Passando all’ Under 19 Regionale, nella ottava di andata, l’Ostia Antica si è portata in vetta alla classifica a quota 20 punti, affiancando il Dlf. Seguono a breve distanza l’Aranova con 19 punti. Il Pianoscarano ha interrotto la sua striscia negativa tornando alla vittoria con un convincente 2-0 nel derby contro l’Atletico Cimina Falisca, ora ferma a soli 3 punti. Successo esterno anche per il Tarquinia, che si è imposto 3-1 sul campo del Real Campagnano, attualmente fanalino di coda. La Sorianese ha pareggiato senza reti contro la Luiss, mentre la Viterbese ha subito una pesante sconfitta in trasferta contro l’Ostia Antica, che ha vinto con un netto 4-0. Nell’ambito del girone dell’ Under 19 provinciale Manziana e Fulgur Nepi continuano a dominare la classifica, entrambe a quota 15 punti. In questo turno, il Manziana ha trionfato con un perentorio 5-0 contro la Vigor Acquapendente, mentre il Nepi ha ottenuto una vittoria di misura, 1-0, contro l’Atletico Capranica. Il Viterbo Fc ha liquidato il Tolfa con un rotondo 5-0, mentre la Fulgur Tuscania ha subito una sconfitta di 3-0 in casa del Montefiascone. Negli altri incontri, la Leocon ha conquistato tre punti preziosi espugnando il campo di Pescia Romana con un 3-2, e il Monterosi ha sconfitto la Jfc con un 3-1 tra le mura amiche. È stato rinviato al 20 dicembre alle ore 18 l'incontro tra Csl Soccer, attualmente con zero punti, e Amatori Calcio Bassano Romano, in classifica a 5 punti. Questa giornata ha messo in evidenza l’intensità del campionato Under 19, con prestazioni che hanno influito significativamente sulla classifica generale.