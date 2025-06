Novità per i tesseramento dei calciatori. Su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, sono stati adottati diversi provvedimenti con importanti variazioni rispetto al passato. Tutte tematiche che devono essere prese in considerazioni da club e tesserati.

Modifica – E’ stata prevista la modifica degli articoli 29 e 32 della NOIF per cui a partire dalla prossima stagione sportiva tutti i giocatori e giocatrici potranno sottoscrivere più tesseramenti biennali nel periodo compreso dal compimento dei 16 anni e fino alla stagione sportiva in cui l’atleta compie anagraficamente il 20° anno di età. Nella pratica, a fronte della disciplina attuale per cui è possibile sottoscrivere un solo vincolo biennale nella fascia 16-18 anni, dalla stagione sportiva 2025/26 sarà possibile rinnovare il tesseramento biennale, sempre con il consenso del calciatore, fino a un massimo di tre volte.

Adeguamento - Dal 1 luglio 2025 del Premio di tesseramento di cui all’art. 96 delle NOIF, previsto per il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici e dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale fino alla stagione sportiva in cui l’atleta ha compiuto 20 anni.

Portale Servizi Figc - Implementazione del Portale Servizi della Figc con il programma di calcolo automatico dei premi sia per quanto riguarda quelli previsti dall’art. 96 NOIF, premio di tesseramento, sia per quelli previsti dall’art. 99 NOIF, premio di formazione tecnica; ogni Società, con i propri codici potrà, quindi, accedere al portale e verificare la propria posizione in merito agli importi a debito e a credito relativi ad ogni posizione. La pubblicazione sul portale federale varrà anche come certificazione dell’importo del premio.

Proroga – Infine è prevista una proroga al 31 dicembre 2025 come termine ultimo per la richiesta dei premi di tesseramento e formazione tecnica maturati nella stagione sportiva 2023/24.