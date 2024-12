VITERBO - Sembra non essercene per nessuno nel girone A del campionato di Prima Categoria stradominato dall’Atletico Capranica che anche a Grotte Santo Stefano cala il poker vincendo con il largo 4-1 e confermando in classifica il + 7 sul Pianoscarano (che ha una gara in meno) ed il + 9 sul Carbognano.

I rionali hanno vinto per 3-1 nel derby interno contro il Bagnaia mentre il Carbognano è passato in casa per 3-0 contro uno spento e rimaneggiato Valentano. E’ corsa a tre quindi per la vittoria finale di questo girone A di Prima Categoria giunto alla dodicesima giornata ed ora un ruolo molto importante lo avranno gli scontri diretti di domenica con la sfida Atletico Capranica-Pianoscarano e poi quello del turno pre-natalizio del 20 dicembre con Carbognano-Atletico Capranica.

Se la capolista non dovesse fallire il discorso sarebbe quasi chiuso. Negli altri match di domenica scorsa da registrare i ritorni al successo della F. Nepi con il largo 4-1 a una deludente Atletico Cimina, il blitz importantissimo dell’Ischia di Castro a San Lorenzo Nuovo, 1-0 con rete di Panichi, il buon momento della Maremmana con il 3-0 all’Oriolo e la cinquina che una vogliosa Fulgur Tuscania ha rifilato ad un Montalto sempre più fanalino di coda.

Unico pareggio in Vetralla-Montefiascone con i falisci che non riescono ad accelerare verso la zona podio. In coda è sempre più isolato in fondo alla graduatoria il Montalto.

Nel girone B super Jfc Civita Castellana che si sbarazza per 4-0 del Castel Madama e conferma il suo vantaggio di 2 punti sul Castrum Monterotondo e di tre lunghezze nei confronti del Palombara. Al.Giu.Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA