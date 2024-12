VITERBO – Pareggi dal sapore diverso per Flaminia e Fc Viterbo dopo le rispettive gare dei campionati di serie D ed Eccellenza con entrambe che restano accomunate dal fatto di non essere riuscite ancora a vincere un match in trasferta quando manca pochissimo alla conclusione dei gironi di andata.

Serie D – Flaminia finalmente di carattere in esterna ed il pari sul terreno del Cassino serve a muovere la classifica che non muta un granchè visto che i rossoblu restano al tredicesimo posto che al momento valgono i play out. Bilancio che resta “magro” con 16 punti in 15 confronti e che andrà alimentato con un girone di ritorno ben diverso per evitare brutte sorprese. Tornando alla gara di Cassino dopo il gol di Bianchi che al 28’ del peimo tempo aveva portato in vantaggio i suoi su una clamorosa topica del portiere rossoblu Chicarella preferito a Piersanti stavolta è stata apprezzabile la reazione che ha portato al pari di Pericolini quasi al tramonto del confronto. Flaminia che quindi prende questo punto come una boccata d’ossigeno e che si preparara ora al prossimo impegno casalingo al Madami contro i sardi dell’Atletico Uri che hanno 20 punti, poi nel turno infrasettimanale pre-natalizio ci sarà l’ultima gara del girone di andata ancora contro una formazione sarda quel Latte Dolce Sassarri che i rossoblu affronteranno in trasferta il 20 dicembre. Poi la sosta e la ripresa fissata il 7 gennaio con la prima di ritorno a Trastevere.

Eccellenza - La Fc Viterbo archivia il match casalingo contro l’Aranova con ben poca gloria. Scialbissimo 0-0 per il team che da quando è allenato da mister Castagnari ha ottenuto veramente poco con 4 punti in 5 confronti (4 pareggi e una sconfitta). Andamento lentissimo per una Fc all’undicesimo posto in graduatoria con 22 punti a meno 11 dal primato, meno 10 dal secondo posto e incredibile ma vero unica squadra del girone A che sinora è stata incapace di vincere un solo match fuori casa. Contestano i sostenitori e nel mirino delle critiche del post Fc Viterbo-Aranova è finito mister Castagnari il quale invece da parte sua ha tessuto elogi al gruppo sostenendo che la squadra è sulla strada di una continua crescita. Intanto in vetta si modificano le posizioni del podio con il Pomezia che torna leader in solitudine a 33 punti davanti ad Amatrice Rieti a 32, all’Aurelia Antica Aurelio a 31 e alla coppia Campus Eur e Montespaccato a 30. Perde terreno la W3 Maccarese ferma a 27 dopo le cinque scoppole rimediate a Pomezia.

Al.Giu.Vir.