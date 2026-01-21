Buona la prima per Santa Marinella Basket che ha inaugurato il girone di ritorno della Serie C femminile con una convincente vittoria sul campo dell’Esquilino Basketball per 56-34.

Le tirreniche partono forte, indirizzando subito il match e portandosi in vantaggio già al termine dei primi dieci minuti di gioco. Nel secondo quarto arriva l’allungo decisivo: difesa intensa, buone scelte offensive e un ritmo alto permettono alle ragazze di coach Precetti di mettere a segno un break importante, ampliando sensibilmente il divario.

Al rientro dagli spogliatoi l’Esquilino prova a reagire con determinazione e riesce a vincere il terzo parziale, mostrando buone trame di gioco. Lo sforzo della squadra di casa, però, non è sufficiente per colmare il gap accumulato. Nell’ultimo quarto il S. Marinella Basket gestisce il vantaggio con ordine e porta a casa meritatamente i due punti in classifica.

Parziali: 6-13; 8-22; 13-12; 7-9

S. Marinella Basket: Caccamo 24, Rogani 9, Spirito 7, Del Vecchio 6, Terenzi 4, Rateanu 2, Moretti 2, Pennesi 1, Casciani 1, Maggi, Amorosi, Bronzolino.

All.: Precetti – Ass.: Colucci

