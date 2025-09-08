Un segno X ed una sconfitta nella prima uscita in amichevole delle squadre civitavecchiesi che parteciperano al prossimo campionato di serie C2. Pareggio molto interessante per il Quartiere Campo dell’Oro, che nell’amichevole contro il Casalotti ha chiuso sul 4-4, offrendo un match combattuto e ricco di emozioni. Su un campo ridotto per le sue dimensioni, si sono viste buone trame di gioco e la voglia di spingere fino alla fine, con la soddisfazione del debutto del classe 2008 Farace, che si è mostrato con personalità. Le reti del Qco portano la firma di Gabriele Sarracco, autore di una bella doppietta, a cui si aggiungono i sigilli di Dell’Ova e Mondelli. Una prova che conferma il carattere della squadra e lascia intravedere ampi margini di crescita. Nonostante i soli cinque giorni di preparazione, il gruppo gialloverde ha mostrato buona condizione e spirito di sacrificio, anche se servirà maggiore cinismo sotto porta e attenzione in alcune fasi di gioco.

A fine partita mister Umberto Di Maio ha commentato con soddisfazione: «La squadra ha risposto bene, considerando che siamo solo all’inizio. Ho visto entusiasmo, compattezza e tanta voglia di fare. Certo, ci sono aspetti da migliorare e dobbiamo imparare a essere più concreti, ma la strada è quella giusta. Complimenti a tutti i ragazzi, continuiamo a lavorare così».

«Sono molto contento della prestazione dei ragazzi – afferma il presidente Antonello Quagliata – faccio i complimenti a tutti, in particolare al nuovo arrivato Dell’Ova, che si è già inserito nel gruppo. Non era facile con una sola settimana di allenamenti esprimersi così bene, senza calare di ritmo dopo le rotazioni e mostrando già una qualità di gioco che a settembre non ci saremmo aspettati di vedere. Sono convinto che faremo un bel campionato. Se dovesse essere così, per gennaio magari penseremo di rinforzarci ulteriormente».

Sconfitta, invece, ma indolore, per l’Atletico, che ha ceduto per 7-3 contro il Parma Letale. In gol Notarnicola, Smeraglia e Nistor. «Nonostante le tantissime assenze – afferma il direttore sportivo gialloblù Ermanno Muneroni – non abbiamo voluto rinunciare all’incontro, anche per rispetto dei nostri avversari. Non c’erano Leone, Alessio De Amicis, Vandini ed altri ragazzi indisponibili. È stata una bella sgambata, con mister Consalvo soddisfatto per quanto visto sul terreno di gioco, contro un avversario pronto a far bene nel nuovo campionato di C1. In campo siamo partiti bene, poi è chiaro che senza tante rotazioni non siamo riusciti a rimanere sul passo degli ostiensi».

