L’attaccante Federico Buglia e il difensore Lorenzo Giorgi hanno firmato con il Ladispoli. I due nuovi arrivi sono stati ufficializzati ieri dalla società. Il primo ha 21 anni e vanta sei presenze in Lega Pro con la maglia della Virtus Francavilla ma anche numerosi gettoni collezionati in Interregionale con il Brindisi e il Vastogirardi. È senz’altro un rinforzo di spessore del reparto offensivo tirrenico che si è già assicurato le prestazioni di Cristiano Bussi, 33enne ex Aurelia Antica Aurelio. Il secondo cresciuto nel settore giovanile della Lazio, poi tanta esperienza in Interregionale con Fondi, Lupa Castelli, Aprilia, Vastese e Gravina. Lo scorso anno il 23enne è stato tra i protagonisti della vittoria del Sora nel girone B di Eccellenza. Un centrale di affidamento nella stagione dei record della formazione ciociara approdata in serie D. Il nuovo ds Marco Angelocore sta lavorando intensamente per allestire la rosa e consegnarla a mister Massimo Castagnari molto prima del 24 luglio, il giorno indicato come l’inizio della preparazione. Immaginare una coppia con Bussi-Buglia e alle spalle magari il trequartista Shahinas, l’albanese ex Partizan Tirana, altro top player portato all’Angelo Sale dalla nuova dirigenza, era decisamente difficile alla vigilia. Specie dopo l’ultima tribolata stagione dove l’Academy si è salvata solo grazie all’americano Perez nel delicato spareggio playout con il Città di Cerveteri. Acqua passata ormai, il nuovo Ladispoli guidato sempre da Sabrina Fioravanti sta procedendo a passo spedito nel calcio mercato. Attacco a parte, puntellato il centrocampo considerate le conferme di Paruzza, Tollardo e Aracri, più Colace e Carboni. Castagnari è ben coperto. Si sta formando anche la difesa con l’acquisto di Giorgi che al momento affiancherà Salvato ma nelle prossime ore arriverà un'altra pedina. In porta sono tutti convinti che Proietti Gaffi, anche lui ex Aurelia Antica come Carboni e Bussi, non farà rimpiangere De Angelis.

