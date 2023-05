Lo scorso weekend presso il Palasport di Formello è andato di scena il campionato regionale di karate, specialità kata e kumite. La compagine del maestro Enrico Bruno, partecipa alla competizione con 2 giovani atleti U12, al loro primo impegno agonistico. Emanuel Guida, il più grande, guadagna sul campo una preziosa medaglia d’argento nella specialità combattimento U12 -50 kg, mentre Jacopo Di Girolamo perde di misura (0-1), contro un’atleta che poi si aggiudicherà il podio nella categoria U12 dei -40 kg.

I ragazzi sono stati seguiti in gara da Roberta BRUNO, già atleta agonista, allenatrice e figlia del Maestro. E’ lei che segue, nel Dojo, il progetto “squadra preagonisti”, nato a seguito dell’introduzione del nuovo regolamento per l’attività promozionale preagonistica giovanile, con l’obiettivo di introdurre con gradualità il passaggio dal gioco sport all’agonismo giovanile dei ragazzi, senza causare traumi ed abbandoni precoci (drop out).

«I ragazzi hanno affrontato le prove di gara con sicurezza e padronanza delle tecniche previste, commenta il loro coach Roberta Bruno, portando a casa esperienza e netti miglioramenti visto il costante impegno e lavoro durante i corsi di Karate. Tutto lo staff della ASD Vip Club Civitavecchia è estremamente soddisfatto di questo risultato ottenuto dai piccoli karateki, che rappresentano l'inizio di una nuova squadra di agonisti, perchè i ragazzi crescono e chi li ha preceduti ora passa alle competizioni riservate ai più grandi. Durante tutto l'anno questi atleti hanno dimostrato voglia di mettersi in gioco e hanno capito che era importante solo impegnarsi e che il risultato sarebbe arrivato da solo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA