Pareggio ricco di emozioni allo Stadio di Nepi, dove Fortitudo Nepi e Atletico Focene si dividono la posta in palio nella 15esima giornata del girone C di Prima Categoria. Finisce 2-2 al termine di una gara combattuta e decisa solo nei minuti di recupero, con continui ribaltamenti di fronte e grande intensità fino all’ultimo respiro. Sono i padroni di casa a partire meglio. La Fortitudo Nepi trova il vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie a Ceniccola, bravo a concretizzare una buona fase iniziale dei biancoverdi. Dopo il gol, i ragazzi di casa gestiscono con ordine il match, concedendo poco agli avversari e chiudendo avanti la prima frazione. Nella ripresa l’Atletico Focene aumenta progressivamente i giri del motore. Al 79' arriva il pareggio firmato da Bracamonte, che riporta in equilibrio la sfida. L’inerzia sembra definitivamente dalla parte dei nerazzurri quando, all’inizio del recupero, lo stesso Bracamonte realizza la doppietta personale, siglando il gol del 2-1 che sembra valere la vittoria per la squadra di mister Cuffaro. La Fortitudo Nepi, però, non si arrende. Passano appena tre minuti e Fedeli trova la rete del definitivo 2-2, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa e permettendo ai biancoverdi di evitare una sconfitta che sembrava ormai scritta. Un punto prezioso per la Fortitudo Nepi, che interrompe una striscia negativa di tre gare senza risultati positivi e resta all’11esimo posto in classifica. Prosegue invece il momento favorevole dell’Atletico Focene, che centra il sesto risultato utile consecutivo e consolida il sesto posto, confermandosi squadra solida e difficile da battere. Un pareggio che, per come è maturato, lascia sensazioni opposte: rammarico per gli ospiti, ripresi nel finale, e sollievo per i padroni di casa, capaci di reagire con orgoglio fino all’ultimo istante.

