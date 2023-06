Arriva una serata di spessore internazionale al parco Martiri delle Foibe all’Uliveto. È stata presentata in una conferenza stampa all’aula Cutuli la riunione di pugilato organizzata dalla A&B Events di Alessandra Branco e dal Team Magnesi. L’evento è programmato per domani a partire dalle 19.30, con una riunione nella quale sono scalettati sette incontri. Niente cinture in palio, per via dell’annullamento del match di Christian Gasparri contro Biagio Grimaldi, ma sono previsti comunque match interessanti. «Sarà una serata molto importante – commenta la manager ed organizzatrice della A&B Events, Alessandra Branco – per tutto il panorama pugilistico italiano. Ci ospiterà la città di Civitavecchia, siamo orgogliosi per questo e di poter fare un evento di questo spessore nella nostra città». Il match clou della serata sarà quello di Simone Bicchi, che combatterà contro il bosniaco Milos Janjanin. Sarà l’ultimo match di preparazione per il boxeur senese ormai da qualche anno attivo soprattutto a Civitavecchia prima di disputare, da sfidante, il match per il titolo italiano a settembre. «Avrò davanti un pugile quotato e con più esperienza rispetto a me – spiega Simone Bicchi – quindi un appuntamento molto importante. Voglio dare spettacolo, ringrazio tutti coloro che si attivano per poter rendere al meglio, Civitavecchia è diventata una seconda casa per me».

Presente anche Michael Magnesi, che sarà a bordo ring e che farà il commento tecnico nella telecronaca che sarà trasmessa su Repubblica.it e sul canale YouTube della Federpugilato. La manager Branco era in trattativa per la prima difesa del Mondiale Silver Wbc, Dopo diversi tentativi, con più avversari, tutti presenti nel ranking Wbc, al momento è stato individuato un avversario. Quindi le trattative andranno avanti, in attesa di arrivare alla fumata bianca. Altro match importante della serata sarà quello del libico Saad Fathi, che da qualche tempo si allena a Civitavecchia sotto la guida del maestro Gesumino Aglioti, che l’ha preparato all’incontro dell’Uliveto contro Kevin Gerad. Fathi ha ottenuto grandi successi da dilettante ed ora avrà il suo primo incontro da professionista. La sua presenza avrà risvolti anche extrasportivi, in quanto è davvero conosciuto e apprezzato in patria. All’Uliveto ci saranno anche due ambasciatori libici e ben tre televisioni del Paese del nord Africa seguiranno l’incontro. «Ho fatto tutto il possibile per affrontare al meglio l’incontro che avrò – spiega Saad Fathi – voglio dare spettacolo. A Civitavecchia sto bene come quando ero a Tripoli. Mi sento bene ed ho seguito tutte le indicazioni del maestro Gesumino Aglioti». Presente alla conferenza stampa anche il sindaco Ernesto Tedesco, che ha rimarcato l’importanza della serata e ha tessuto le lodi al delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, per l’impegno e la dedizione, senza precedenti secondo il primo cittadino, che sta immettendo per il movimento sportivo locale.

«Avere a Civitavecchia gli ambasciatori della Libia sarà un grande onore per noi – conclude il delegato allo Sport Iacomelli – Fathi è molto seguito nel suo Paese ed è una bella soddisfazione averlo qui. Sarà una grandissima serata di pugilato, invito tutti i cittadini a presenziare, auguro a tutti i pugili presenti di dare il meglio sul ring».

©RIPRODUZIONE RISERVATA