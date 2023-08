Ci saranno anche tre pallanuotisti legati a Civitavecchia tra i partecipanti ai prossimi Mondiali Master che si svolgeranno da sabato all’11 agosto a Kumamoto, in Giappone, non distintissimo da Fukuoka, dove si sono disputati, fino a qualche giorno fa, i campionati iridati assoluti con Marco Del Lungo. Nella categoria 60+ maschile ci saranno il baluardo Franco Borhy e il mancino romano Nicola Di Foggia, che si allenano con la Master ’75 e che, in questa manifestazione, faranno parte del Larraina, formazione spagnola di Pamplona. Nel girone incontreranno tre squadre degli Stati Uniti, i brasiliani del Master Rio e gli spagnoli del Real Canoe. I due pallanuotisti arrivano dagli Italiani di Ostia di una decina di giorni fa. Nel femminile, invece, sarà presente Venere Tortora. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, vincitrice del campionato di serie B un mese fa come capitano della Nautilus ed in questo caso in forza alla Pro Recco, composta da giocatrici che hanno fatto le fortune di grandi squadre della pallanuoto italiana e non solo. «Sarà un onore visto anche l’alto tasso tecnico delle atlete – commenta Venere Tortora – nel quale partecipano tutte giocatrici che militano tutt’ora in campionati di serie A1 e A2. Sicuramente sarà un mondiale difficile, ma noi ci proveremo anche perché abbiamo un squadra molto competitiva e personalmente credo che sia una bellissima esperienza. Stati Uniti e Spagna saranno le squadre da battere».

