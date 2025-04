Impresa del Borgo San Martino che riesce a ribaltare il risultato del Galli, battendo per 3-2 il Fidenenel campionato di Prima Categoria, riuscendo così a tornare in pista per una salvezza che potrebbe essere non più così lontana. La formazione etrusca vince e convince, era ora si trova ad un passo dal play out.

I gialloneri , infatti, con la vittoria salgono a 18 punti, a 4 dall'ultimo posto e a - 2 dalla DM 84 che affronteranno nell'ultima gara del torneo. Il prezioso successo rimette in corsa la formazione del presidente Sergio Lupi, soddisfatto del risultato.

«Abbiamo giocato una bella partita - afferma il numero uno del club giallonero - recuperando con impegno lo svantaggio. Sono fiducioso, ora due gare importanti per assicurarci lo spareggio. Ci crediamo , siamo in crescita e dobbiamo mantenerci così come siamo» .

Per la DM 84, quindi, sarà sicuramente spareggio contro i cugini del Borgo San Martino, come successe nel 2018, quando i giallo rossi furono battuti sul campo di Ladispoli. Le due formazioni si incontreranno nell'ultima, un pre-spareggio che si annuncia infuocato poiché, con molta probabilità, si contenderanno il privilegio di giocare il play out in casa, al termine del quale , in caso di pareggio, si salverà la squadra di casa.

