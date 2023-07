Fissata la data di partenza del campionato di Prima Categoria, il 1 ottobre, nel Borgo San Martino che è da qualche giorno rinnovato il matrimonio con il main sponsor Grande Impero, c'è tanta voglia di riscattare la stagione dello scorso anno.

Nei ragazzi, infatti, vi sono molto aspettative e il tecnico Gabrielli, impegnato a ultimare la formazione , è convinto che si può fare bene. Molti dello scorso anno sono rimasti e hanno sposato il progetto del club di Sergio Lupi.

«Vogliamo continuare a dare la possibilità a molti ragazzi di giocare, di sostenere lo sport e i suoi valori, così come vuole il nostro sponsor . Il BSM si fonda su dei principi e valori, che sono alla base della nostra mission - ha raccontato Lupi - Condividee, aggregare, e lanciare messaggi che siano propositivi per fare del calcio una discplina educativa e formativa. Poi ci sono i risultati, come a tutti non piace perdere. Vorremmo vincere sia fuori che dentro. Per quanto riguarda gli obiettivi è di disputare un toreno in alto, con Gabrielli alla guida tecnica siamo convinti che andrà bene».

