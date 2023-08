Il Borgo San Martino non scherza, parte con il botto in sede di mercato. Arriva il forte difensore Giacomo Gabrielli, reduce da una stagione con il Cerveteri, e con egli Francesco Spada, giovane punta sempre dal Cerveteri.

Gabrielli, terzino di fascia, torna ad indossare la maglia che per due stagioni ha vestito con grandi risultati.

Un giocatore incisiivo, molto importante per l'economia del gioco giallonero. L'altro, Spada, (nella foto) è un attaccante giovane ma di belle speranze, che vuole ripartire dalla Prima categoria per cercare di togliersi qualche soddisfazione.

Dunque, la formazione di Andrea Gabrielli cominica a prendere forma e per fine agosto sarà al completo per partire con ambizioni di alta classifica . Il tecnico, raggiunto al telefono a Castiglion della Pescaia, dove è in vacanza , è contento dei giocatori che stanno per arrivare.

«Diciamo che vogliamo fare un campionato senza pressioni, e con l'obiettivo di dare fastidio a quelle forti e organizzate - racconta Gabrielli -. Noi saremo una mina vagante, squadrs imbottitia di giovani, ma di qualità, con molti ragazzi che sono scesi dalla categorie superiori . Primo obiettivo, divertirici. Secondo, non deludere la dirigenza. Poi - conclude - chi meglio del campo puù dirci quanto valiamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA