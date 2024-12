Riparte il campionato di Prima Categoria e il Borgo San Marino torna in campo dopo il quinto posto dello scorso anno. Per la formazione giallonera, guidata da Roberto Fara, è una stagione piena di aspettative, soprattutto per capire se il cambiamento della squadra porterà frutti. Una compagine piena di giovani, spinti da entusiasmo e motivazioni. Il club, intanto, cerca di piazzare un altro paio di giocatori. Serve un'attaccante, un giocatore di peso ed esperienza . «Stiamo crescendo, lavoriamo su tutti i fronti, ma credo che ci serva un'attaccante che abbia alcune caratteristiche funzionali alla squadra - ha detto Fara - domenica inizieremo a fare sul serio, le prime squadre che affronteremo non sono le più facili, ma ci serviranno per pesare il valore della squadra. Dobbiamo pensare a lavorare, ad impegnarci per fare sempre meglio».

Esordio casalingo, al Galli arriva il Campagnano che viene inserita tra le big del campionato. Una gara subito in salita, che il Borgo San Martino vuole far sua per cominciare con il piede giusto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA