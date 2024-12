Dopo il successo ad Allumiere, ottenuto dopo una prestazione maiuscola, il Borgo San Marino torna a vincere lontano da casa in vista degli ultimi novanta minuti del torneo.

Domenica prossima i ragazzi di mister Gabrielli affronteranno il Rignano Flaminio e vorranno chiudere in bellezza una stagione per la quale c'è il nome della terza classificata da decretare.

L’Atletico Monterano un punto avanti del BSM, ha più chance di chiudere nella terza piazza la stagione.

Gli etruschi, al di là del posizionamento, hanno sostenuto un campionato nei vertici, e lo concluderanno da squadra rivelazione, essendo formata da ragazzi sotto i 25 anni di età.

«Direi che è stata una bella stagione, importante sotto ogni profilo - commenta l'allenatore Andrea Gabrielli - . Non dovevamo vincere il campionato, siamo andati avanti superando ogni rosea aspettativa. Un bel gruppo, composto da amici, mi ha permesso di crescere anche a me, che mi reputo fortunato a guidare una squadra come questa. Sarebbe bello archiviare la stagione con una vittoria, la ciliegina sulla torta visto che concluderemo la stagione tra le prime cinque. Per il futuro? Ci sto pensando, chi verrà dopo di me avrà il compito di continuare un progetto di crescita dei giovani».

©RIPRODUZIONE RISERVATA