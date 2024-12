È un Borgo San Martino ambizioso quello che si presenta al prossimo campionato di Prima Categoria. Sulla panchina dei gialloneri è arrivato Roberto Fara, che ha sposato i progetti del club. Come ovvio, l'obiettivo è la salvezza, che la squadra dovrà cercare di ottenere sapendo che a comporla vi saranno molti giovani.

«La rosa sta per essere completata, per ora posso dirvi che abbiamo avuto molti colloqui e sembra che il progetto piaccia - ha detto l'allenatore giallonero - la mission della dirigenza è valorizzare i giovani e la famiglia Lupi, che è proprietaria anche del Cerveteri, intende proseguire sul solco di Gabrielli, allenatore che mi ha lasciato un gruppo solido, al quale aggiungeremo qualche pedina per renderlo competitivo alla salvezza. Lo scorso campionato hanno fatto molto bene, ora molti ragazzi si sono trasferiti al Cerveteri, ma verranno rimpiazzati da elementi che godono di una forte esperienza in Prima Categoria. Devo dire - continua Fara - che sono preso dall'entusiasmo con il quale la società mi ha contattato per poi convincermi ad accettare. E sono sicuro che si potranno fare cose importanti. Il mio compito sarà quello di fare gruppo, di dargli spessore e trasmettergli emotività. Spero di riuscirci, ripagando la famiglia Lupi con delle belle soddisfazioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA