Ancora un pareggio per il Borgo San Martino, che a Rignano Flaminio pareggia per 1 a 1, con un gol di Alessio Falco, ingaggiato da una settimana.

Il centrocampista con una punizione millimetrica permette ai gialloneri di raccogliere un punto pesante, anche se il tecnico Gabirelli se la prende ancora con il comportamento degli arbitri.

«Abbiamo le direzioni tutte a nostro sfavore, ora basta - tuona Gabrielli -. Anche domenica ho visto cose che non mi sono piaciute, che non è una scusante al nostro momento, non certo dei migliori. Stiamo andando avanti a pareggi, spero che la vittoria arrivi presto. Del resto siamo una squadra che non ha mire di alta classifica, vogliamo e punteremo ad arrivare tra le prime cinque. È una soddisfazione per tutti se riuscissimo a centrare questo obiettivo. Per la società in particolare, che mi ha chiesto espressamente di valorizzare i giovani. Siamo in linea con i programmi - conclude l’allenatore del Borgo San Martino - anche se vogliamo tornare al successo che manda da un mese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA