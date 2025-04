La trasferta di Tolfa, per il Borgo Palidoro, è quasi un derby per la presenza di molti ex nella compagine di Paolo Caputo, il quale ne è stato allenatore. Dopo la sconfitta subita con il Città di Cerveteri, occhi puntati a una gara che può essere l'ultima spiaggia per il Tolfa verso il playoff. Una gara, comunque, che si annuncia interessante vista la caratura delle due formazioni, che stanno concludendo il campionato con onore e dignità. Al Palidoro serve una vittoria per poter festeggiare in anticipo la salvezza, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Dopo la deludente prestazione di mercoledì, la squadra di Caputo è chiamata a dare una risposta concreta nella trasferta collinare di Tolfa. Si gioca alle ore 16.

