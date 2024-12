Si è conclusa la quinta edizione del Raid degli Etruschi, manifestazione turistica internazionale riservata ad auto storiche, organizzata dall’Etruria Historic Racing Club, con il patrocinio del Comune di Bolsena, Marta, Proceno, Abbadia San Salvatore, provincia di Viterbo e Consorzio turistico Lago di Bolsena, che si è svolta dal 27 al 30 giugno a Bolsena e nella Tuscia viterbese. Numerosi i partecipanti provenienti da tutta Italia e soprattutto dalla Germania, ben 10 equipaggi, che a bordo di splendidi e fiammanti gioielli a quattro ruote, come Bentley, Jaguar, Mercedes, Triumph, MG, Fiat e Lancia, hanno visitato i luoghi più significativi della Tuscia e non solo. Evento sportivo, culturare e turistico con tutta una serie di iniziative. Durante i tre giorni, erano previste alcune prove di precisione a tempo e il vincitore assoluto è risultato l’equipaggio composto da Luigi Bellacima e Annamaria Piovino, a bordo di una Fiat 600 Multipla, che si è aggiudicato una splendida riproduzione artigianale di un vaso etrusco. Grande commozione quando è stato ricordato il maestro Alessio Paternesi, che ci ha lasciato lo scorso anno. Ha sempre dimostrato un grande interesse ed entusiasmo verso il Raid degli Etruschi creando, ad ogni edizione, un disegno che poi veniva stampato e consegnato firmato a tutti i partecipanti. Grandi applausi sono stati dedicati anche a Giancarlo Bontà, fondatore delle Officine Bontà, un’azienda storica ed eccellenza della Tuscia e Valentino Sensi, grande campione di regolarità che purtroppo non hanno potuto assistere a questa quinta edizione ma che rimarranno sempre nel ricordo di tutti.

