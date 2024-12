MONTEFIASCONE -La cerimonia di premiazione degli atleti più meritevoli, di coloro che si sono distinti con risultati e vittorie di portata non locale ma regionale, in diversi casi nazionale ed in alcuni pure internazionale ha fotografato il momento d’oro che sta vivendo lo sport a Montefiascone. Sabato 7 dicembre, sono state premiate le eccellenze dello Sport Viterbese dal CONI LAZIO, con una cerimonia di grande significato per lo Sport della Tuscia con la presenza dell’ospite d’eccezione il Presidente del CONI Regionale Riccardo Viola, che ha consegnato a Livio Trapè, classe 1937, simbolo dello sport locale e soprannominato ”l’airone di Montefiascone”, oro olimpico nel ciclismo nella 100 chilometri a squadre e medaglia d’argento nella prova in linea a Roma, un riconoscimento significativo, premiata anche una cittadina di Montefiascone Flavia Carletti (campionessa europea di softball) e tanti altri. Nella Sala Innocenzo III della Rocca dei Papi, presenti il Comandante della Polizia Locale Giulia Bassi, il Vice Sindaco Rosita Cicoria, l’Assessore al Turismo Carla Mancini, il Consigliere delegato alla Cultura dott. Renato Trapè e Loredana Smafora membro dello staff del Sindaco che ha curato in maniera ineccepibile tutto l’evento, il Sindaco Giulia De Santis ha consegnato una BENEMERENZA AL MERITO SPORTIVO, agli atleti Montefiasconesi, che si sono particolarmente distinti per successi sportivi nelle loro discipline. Tra gli sportivi premiati figuravano della ASD MANEGGIO LA VALLE Montefiascone, Carlo Menghini, Gaia Trapè, Ginevra Ricci, Giorgia Mattei, Giorgio Ricci, Gregorio Cornara, Michele Cappannella, Rachele Pesci, Riccardo Bracoloni, della SOCIETA’ MONTEFIASCONE BASEBALL SOFTBALL 67 A.S.D Giuseppe Tabarrini, della MTB MONTEFIASCONE RACE TEAM Stefano Sensi, della Società ASD ATLETICA MONTEFIASCONE Andrea Rofena, Luca Cesarini, Marco Giannini, della SOCIETA' ASD SCUOLA INDOOR CYCLING E FITNESS MONTEFIASCONE Rossi Anna Maria e Enrico Sassara, del Motoclub Vulsinia cross FRT di Bolsena Lorenzo Maurizi, del MOTOCLUB GRAFFIGNANO 1989 e TEAM FERLICCA RACING Samuele Pagliaccia, del Motoclub DN Racing ASD - Orvieto Leonardo Trapè, della ASD Star Roller Club Viterbo Maristella Apolloni, della Società Sportiva ASD LIBERTAS Montefiascone Sara Leonardi, della Società Sportiva ASD Mizuumi Dojo Erico Koceku Campione del Mondo della Federazione Internazionale di Karate IKU (International Karate Union) durante il Campionato svoltosi a Buenos Aires in Argentina, della Società Sportiva ASD Montefiascone Calcio Ennio Cuccuini e alla Società Sportiva Compagnia Arcieri Falisci. Il primo cittadino ha allargato il discorso dallo sport alla comunità: «Nel tessuto sociale di Montefiascone le associazioni sportive locali svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo e la crescita non solo sportiva dei nostri ragazzi, che attraverso disciplina e dedizione, coltivano i valori dell’impegno e dello spirito di squadra. Hanno portato in alto il nome della nostra città attraverso eccellenti risultati nelle loro discipline sportive; questi risultati non solo sono motivo di orgoglio per gli atleti stessi, ma contribuiscono a creare un senso di appartenenza e di ispirazione per le generazioni future ed il riconoscimento che abbiamo consegnato loro testimonia il valore che l’Amministrazione attribuisce a ciascuno dei risultati raggiunti e allo sport, in tutte le sue forme ed espressioni».

«Le associazioni sportive locali meritano un plauso speciale per il loro costante impegno nella formazione e nell’incoraggiamento dei nostri giovani atleti. Sono veri e propri laboratori di talento, dove il duro lavoro e la passione vengono trasformati in successi tangibili».

