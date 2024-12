Beatrice Pelliccione si conferma in testa alle prove multiple laziali. Due giornate di gare, sabato e domenica in cui si è mantenuta alta concentrazione e attenzione alternando le diverse discipline, allenamenti diversificati e incastrati fra i vari settori tecnici per completare la delicata preparazione. Dopo il titolo indoor conseguito a gennaio arriva anche il titolo all’aperto, due giornate di gare per il pentathlon cadetti in cui Beatrice Pelliccione primeggia vincendo il titolo regionale delle multiple e conseguendo il minimo di partecipazione ai campionati italiani che si terranno a Caorle nel mese di ottobre, partecipazione già blindata dal titolo conquistato. 600m in 1’51”79; 80m ostacoli in 13”05; salto in alto 1,50m; salto in lungo 4,68m e giavellotto 29,91m. Prima esperienza alle multiple per Sofia Miranda Della Giacoma: 600m in 1’55”93; 80m ostacoli in 14”91; salto in alto 1,47m; salto in lungo 4,60m; e 10,90m giavellotto, prestazioni che le consentono di salire sul podio della cat cadetta. Continua il campionato regionale U16 (2009-2010) nelle discipline individuali: si inizia per la velocità con gli 80m con Viola Riccetti che grazie al 10”60 si qualifica per la finale e sale quindi poi al podio a otto. Insieme a lei nel rettilineo, le compagne di staffetta Irene Riccobello e Francesca Susca che chiudono gli 80m in 11”21 e 11”35. Nel mezzofondo Chiara Fanelli sigla due PB, 1000m in 3’29”89 e 2000 in 7’42”38 che le garantiscono in entrambe il podio in 5^ e 8^ posizione. Nei cadetti al primo anno di categoria, Lorenzo Aradis sfiora il personale e chiude al podio dell’ottava posizione i 1000m in 2’47”46, comunque primo del suo anno di nascita e Andrea Mari al personale in 3’06”79. 300m con barriere per Sofia Miranda Della Giacoma a chiusura dell’ultimo ostacolo con il crono di 54”18 e nel salto in lungo fissa la bandierina a 4,50m; 300m piani per Javier Almenares che va al PB in 42”19 a seguire le prove sulla stessa distanza per Viola Riccetti in 46”61e Francesca Susca in 47”82. La 4x100 delle ragazze è sesta in 53”43 con le frazioni coperte da Francesca Susca-Irene Riccobello-Sofia M. Della Giacoma-Viola Riccetti.

«Un altro weekend intenso per emozioni e risultati con Beatrice Pelliccione che conferma il titolo indoor di questo inverno e conquista meritatamente un posto nella rappresentativa regionale che a Caorle sfiderà i pari età delle altre regioni. Una prestazione che la pone attualmente tra le prime 15 in Italia. Nonostante la stagione agli sgoccioli, i risultati restano sempre di altissimo livello per tutti gli atleti, segno questo di una preparazione meticolosa e bene impostata da parte degli allenatori e di una solidità agonistica da parte degli atleti».

