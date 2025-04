Il campionato di Eccellenza, nel girone A, sta volgendo al termine. Nonostante ciò, ad oggi non ci siano ancora verdetti ufficiali. E in casa Fiumicino, dopo le due vittorie ottenute con Romulea e Aurelia Antica Aurelio, nella recente 29esima giornata arriva un brusco stop. I rossoblu, di fatto, escono sconfitti per 3-0 dall'Olindo Galli di Tivoli e non riescono a regalare ai propri tifosi il terzo successo consecutivo. Padroni di casa che si impongono senza particolari problemi, attraverso un risultato finale netto, facendo valere la legge del più forte. A dimostrazione della differenza tecnico-tattica che c'è tra le due squadre, una prima frazione molto difficile, con i locali che trovano il gol in apertura e in chiusura di tempo. Precisamente, al 4' e al 43', grazie a due sigilli di Proietti. Secondi 45 minuti che, per merito di alcuni cambi effettuati all'intervallo, ripartono in maniera diversa per gli ospiti. Quest'ultimi però non cambiano l'inerzia della gara, con il club ospitante che gestisce i tentativi degli aeroportuali e affonda il colpo definitivo trovando all'87' il 3-0 con Vivacqua. A livello di classifica, una sconfitta quasi indolore. Se l'Academy Ladispoli pareggia e sorpassa di 1 punto, posizionandosi al penultimo posto, la Luiss - ricoprente la più vicina zona playout - perde anch'essa e rimane a -3 dal Fiumicino. Tutto aperto, con i restanti 5 turni da giocare e altrettante emozioni da vivere, incominciando già dal prossimo weekend quando sarà di scena al Pietro Desideri con il Certosa.

