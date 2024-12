QUI PRIMA CATEGORIA. Ritorna prepotentemente la legge del Gagliardini. All’inglese il Dlf sulla Maremmana con il successo per 2-0. Tutto nella ripresa, prima Bastianelli e poi Esposito regalano la vittoria ai biancoverdi. In classifica questi tre punti vogliono dire pari merito con la stessa Maremmana e il Bagnaia, in una classifica ancora cortissima per delineare quali siano realmente gli obiettivi.

«C’era da cancellare la prova opaca di domenica scorsa - dichiarano dal club biancoverde - costata tra l’altro l’imbattibilità tra le mura amiche, e così è stato. Di fronte una compagine ben organizzata, di difficile interpretazione, per cui dallo spessore doppio la vittoria. I biancoverdi giocano con l’anima e la testa soprattutto, interpretando nel migliore dei modi l’incontro. Primo tempo a reti inviolate, sarà lo zero a zero sui taccuini a spedire le due squadre negli spogliatoi. Ripresa intensa poi, al venticinquesimo della ripresa, il Dlf la sblocca. Perentorio il colpo di testa di Bastianelli a superare Rasciani. Sarabanda di cambi su entrambi i fronti con l’ultimo sussulto ancora dei padroni di casa, quando Esposito realizza la seconda rete che dà di fatto i tre punti alla compagine diretta da Onorati. Domenica trasferta a Tuscania, ad oggi un solo punto avanti al Dlf».

QUI SECONDA CATEGORIA. Pareggio casalingo, anche se la vetta rimane ancora salda, per il Quartiere Campo Oro. I gialloverdi hanno concluso sul 2-2 il loro match del Tamagnini contro l'Atletico Monte Romano, diretto dal tecnico civitavecchiese Mario Castagnola. Per due volte gli ospiti sono andati avanti, con la seconda delle due situazioni giunta in pieno recupero. Ci ha dovuto pensare il solito Rasi a sistemare tutto al 96°, mentre l'altro gol porta la firma di Mastrangeli. Il Quartiere Campo Oro rimane al comando del girone B con due punti di vantaggio sul Sutri. «Meritavamo qualcosa di più - commenta mister Fabio Secondino - anche se stiamo ancora facendo i conti con alcune defezioni. Da una parte ci è andata bene, perché abbiamo rischiato di perdere, anche se c'è stato qualche episodio sfortunato per noi. Poteva andare meglio ma poteva andare anche peggio. Loro sono stati bravi a ripartire ed hanno disputato una partita intelligente. Per quanto ci riguarda serve più una squadra operaia, facciamo qualche leziosità di troppo».

QUI TERZA CATEGORIA. Gol a grappoli e vittoria scoppiettante per l'Evergreen. I gialloblu hanno regolato per 4-3 l'Oratorio Grandori nel match del Luca Di Ianne. Protagonista di giornata il presidente Thomas Paolini, autore addirittura di una tripletta. Completa lo score il sigillo di Spinelli. Ma nel momento più concitato si erge a baluardo anche il portiere Bencivenga, che para un rigore ai viterbesi. Questo successo permette all'Evergreen di staccare le ultime posizioni della classifica.

La Csl Soccer porta a casa solo un punto dalla trasferta contro il Tuscia, con la sfida che si chiude sull'1-1. La squadra di Tommaso Valente parte con il piede giusto, segnando su punizione con il solito Lorenzo Stefanini. Dopo 10 minuti pareggio del Tuscia sull'unico tiro a porta, subito con un colpo di testa in mischia. Nel secondo tempo i padroni di casa rimangono in 10, ma i leoni non riescono a sfondare il fortino del Tuscia, anche per un palo colpito da Stefanini. È un punto che brucia per la Csl Soccer, che con la testa è già rivolta a domenica per lo scontro diretto per la vetta contro lo Sport Education.

©RIPRODUZIONE RISERVATA