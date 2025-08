Il periodo di vacanze è terminato per alcune ginnaste dell’As Gin. Infatti sono giunte le convocazioni della Nazionale italiana, che ha indetto un collegiale, da quest’oggi al 9 agosto, che si svolgerà a Tirrenia, nel centro di preparazione che si trova in provincia di Pisa. Sotto gli occhi del direttore tecnico Enrico Casella, si svolgeranno delle sessioni che potranno essere importanti in ottica futuro immediato azzurro, in quanto il calendario internazionale prevede che dal 19 al 25 ottobre ci saranno i Mondiali, che si svolgeranno nella particolare cornice di Giacarta, in Indonesia.

A Tirrenia il gruppo sarà ben nutrito, perché coach Casella ha convocato ben 22 atlete e ci sono praticamente tutti gli assi nel giro della Nazionale. E naturalmente l’As Gin non poteva non avere un ruolo di primo piano in questa occasione. Sono state selezionate Manila Esposito, Nunzia Dercenno e July Marano, tre delle quattro ginnaste che hanno consentito alla formazione rossoblu di conquistare il terzo posto nell’ultima edizione del campionato di serie A1, con la società del presidente Pierluigi Miranda che si è confermata sul podio tricolore. Non solo: sarà presente al centro di Tirrenia anche coach Camilla Ugolini, che, come accade di consuetudine ormai da molto tempo, è uno dei tecnici societari ammessi nel collegiale.

Quindi sarà un agosto dove il geodetico Ferrero Medici sarà un po’ più vuoto, ma certamente non per una chiusura per ferie. Intanto martedì ci sarà un’altro anniversario speciale per tutto il mondo dello sport civitavecchiese ed in particolare per Manila Esposito, ovvero quello relativo al bronzo vinto alle trave alle Olimpiadi di Parigi, quando riuscì a soffiare il podio persino a Simone Biles, con Alice D’Amato che riuscì a vincere l’oro a cinque cerchi.

