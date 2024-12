PALLACANESTRO Da domani a sabato a Peschiera del Garda, Riva del Garda e Limone del Garda

Basket Pegaso Tarquinia, le squadre giovanili presenti al torneo “Lake Garda Basket Cup”

Una delle formazioni giovanili del Basket Pegaso

Scenderanno in campo Under 13, Under 14 maschile e femminile e Under 17