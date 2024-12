Andrea Piva è nuovo giocatore del Basket Ladispoli. Vanta, peraltro, anche il record di aver segnato 80 punti in una sola partita quando era più giovane. Un inserimento prezioso per il coach Lucas Ingenito per inseguire la salvezza e, nel contempo, la conferma che la società del presidente Massimo Albano si sta attivamente muovendo per potenziare l’organico in vista di un girone di ritorno impegnativo.

Tornando a quanto accaduto domenica scorsa, alcune osservazioni vanno formularle. Sono state infatti due sconfitte molto cocenti che lasciano riflettere quelle rimediate da Dinamo Pallacanestro e Basket Ladispoli nell’ultimo turno di campionato.

Assurda e lontana da ogni pronostico quella della capolista Dinamo Pallacanestro Ladispoli sul parquet del Basket Gaeta, ultimo in classifica, in una sfida che sembrava senza storia. Difficile capire cosa sia accaduto alla squadra del presidente Luigi Fois che non è mai riuscita ad ottenere un cospicuo vantaggio, regalando forza agli avversari che, da vittima sacrificale, si sono gradualmente in grado di fare un brutto scherzo di Carnevale ai primi della classe. Se le partite non si chiudono poi nel convulso finale può accadere di tutto, come perdere con il fanalino di coda 57-55. In settimana il coach Daniele Crocicchia striglierà a dovere il quintetto, ricorderà che nulla ancora è stato ottenuto, fermo restando una stagione da applausi. Che però non si può rovinare con prestazioni così morbide in un campionato come la ex Serie D dove nessun avversario di cede il passo. Domenica prossima contro la Stella Azzurra Viterbo, altra pericolante, c’è solo la vittoria come imperativo per rimanere al vertice della classifica e ribadire che Gaeta è stata solo un brutto incidente di percorso. Non si può invece chiedere nel prossimo turno l’impossibile al Basket Ladispoli, atteso dalla proibitiva trasferta sul parquet della capolista SS Lazio.

