Quando ad ottobre partirà la stagione del baskin a Ladispoli, attività sportiva che include diversamente abili e normodotati, la società del BKL spera di avere installati i canestri.

Per poterlo fare ci vogliono un migliaio di euro, che la dirigenza sta cercando attraverso qualche sponsor. Si sono appellati al sindaco Grando, dal quale attendono una risposta.

«Stiamo facendo un grande investimento, da soli non possiamo sostenere ulteriori spese - ha detto il presidente Massimo Albano- . Chiediamo se c'è qualche sostenitore pronto ad aiutarci, del resto con circa 800 euro si farebbe un bel regalo a questi ragazzi, che trasformano un gioco in una vera e propria passione per la gioia dei genitori che ne sono felici - conclude Albano - Mi auguro che i nostri appelli non vadano respinti, siamo fiduciosi che si arriverà ad ottobre con i canestri nuovi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA