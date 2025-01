VITERBO – Sono passati più di venti giorni dall’ultima gara ufficiale della Domus Mulieris, coincisa con la vittoria casalinga contro il Bull Latina che ha chiuso un girone di andata senza sconfitte nel campionato di serie B di basket. In questa domenica pomeriggio le ragazze di coach Carlo Scaramuccia tornano finalmente sul parquet per la prima gara del 2025, affrontando a Roma la formazione di Elite nel secondo turno del girone di ritorno.

Il rinvio della gara contro l’Atletico San Lorenzo ha infatti prolungato la sosta per le festività natalizie delle gialloblù che però adesso sono pronte a ripartire. L’avversaria di questo turno ha iniziato il 2025 con la sconfitta esterna contro Roseto che non le ha permesso di migliorare la propria classifica, ferma ai 6 punti ottenuti durante il girone di andata. L’organico romano ha i suoi principali punti di riferimento nelle esterne come Bui, Giuliobello, Torcolini, Mascetti e Russo, che dettano i ritmi e cercano di mantenere sempre alta l’aggressività sulle pari ruolo avversarie.

In casa Domus Mulieris non ci sarà Giovanna Marigliano ma, per il resto, coach Scaramuccia potrà contare sull’intero organico a disposizione: “Ripartiamo con la voglia di fare bene ma anche con diverse incognite legate ad una sosta così lunga. Il girone d’andata è stato straordinario, al di là di ogni previsione, ma confermarsi è ancora più difficile perché le avversarie ti affrontano con la voglia di centrare un’impresa e sono ancora più determinate. Elite ha un gruppo di ragazze giovani e talentuose, lo scorso anno sono state tra le formazioni migliori del campionato e, anche se la classifica quest’anno le penalizza, rimangono un’avversaria tosta da affrontare. La gara di andata lo ha dimostrato perché, a dispetto del risultato finale, è stato un match difficile e ci siamo ritrovati punto a punto nel quarto periodo prima di allungare. Mi aspetto una partita combattuta e una squadra agguerrita, quindi noi dovremo essere ancora più determinati se vogliamo portare a casa i due punti”.

La palla a due è prevista alle 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Gaetano Antignano di Anzio (RM) e Simone Bassi di Marino (RM).