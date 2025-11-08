Parte nel migliore dei modi la nuova stagione di Lorenzo Ballarati, tritone della Coser Aniene, protagonista al prestigioso Trofeo Nico Sapio di Genova, trasmesso in diretta su Rai Sport. Il giovane talento gialloblù ha disputato due gare di grande livello, confermando i progressi evidenti ottenuti negli ultimi mesi di allenamento.

Nella prima giornata, Ballarati si è cimentato nei 50 stile libero, chiudendo al quinto posto con il tempo di 21”54, nuovo record personale. Una prestazione coraggiosa, che lo ha visto restare in lotta per il podio fino all’ultima bracciata. Solo un piccolo errore nella fase finale gli ha negato la medaglia, ma il risultato è comunque di assoluto valore, soprattutto considerando la fase iniziale della stagione.

«Siamo molto soddisfatti di Lorenzo – commenta l’allenatore Fabio De Santis – ha gestito bene la tensione di una gara importante e ha dimostrato di essere competitivo contro avversari di livello internazionale. Il tempo ottenuto è un segnale forte: ci sono i presupposti per una grande annata».

Il giorno successivo, Ballarati ha gareggiato nei 100 stile libero, chiudendo con il quarto tempo complessivo in 47”74. Anche in questa occasione il nuotatore della Coser Aniene ha dimostrato grande determinazione e costanza, restando alle spalle soltanto di nomi di livello internazionale come Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri. Il risultato conferma l’ottimo stato di forma e l’efficacia del lavoro svolto in allenamento, aprendo scenari promettenti per il proseguimento della stagione.

Prossimo appuntamento per Ballarati sarà il Meeting “Corrado Rosso” di Livorno, dove il nuotatore tornerà in vasca sui 100 stile libero con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i propri tempi e confermare la crescita mostrata al Trofeo Nico Sapio.

