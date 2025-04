Cominciano al meglio gli Assoluti per la Coser Aniene, impegnata ancora una volta a Riccione. Bronzo per Lorenzo Ballarati nella 4x200 stile, grazie ad un’ottima frazione da 1'50"06. Per il carabiniere anche un ottimo 50 stile nella finale B con il cronometro fermato sul 22"48. Finale di consolazione anche per Asia Ricci nei 50 dorso. Le gare andranno avanti anche in questi giorni, dove la formazione gialloblu proverà a togliersi tante altre soddisfazioni.

