In questi giorni sono stati diramati i gironi, i cervi baby, quelli dell’Under 19 Elite, sono stati inseriti in quello A, dove vi sono squadre attrezzate come Savio e Tor di Quinto, oltre a quelle comprensoriali, quali Santa Marinaella , Civitavecchia , Aranova e Ladispoli. Le impressioni per la prossima stagiono sono buone, il precampionato ha regalato ottime indicazioni a mister Simone Sale e al suo secondo Daniele Maria Zannini. Insieme al team manager Luigi Olmi hanno costruito una formazione all’altezza della categoria, in grado di poter competere nel raggiungimento della salvezza. «Siamo pronti per affrontare una stagione molto impegnativa, se consideriamo la caratura delle avversarie e il fatto che ci sono molte retrocessioni - ha detto Sale- . Non abbiamo paure, faremo il nostro. Nel corso della preparazione sto notando una squadra molto compatta e spinta dall'entusiasmo di confrontarsi con mostri sacri del calcio regionale. Ce la metteremo tutta, faremo il massimo per regalarci delle belle soddisfazioni».

