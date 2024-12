Il quadro del ricco mercoledì di Coppa a tutte le latitudini per le formazioni del calcio dilettantistico regionale e provinciale. Nella Coppa Italia Nazionale di Eccellenza finisce l’avventura per il Terracina eliminato dal Città di Teramo ai quarti di finale. Dopo l’1-1 dell’andata gli abruzzesi si sono imposti sul loro campo per 3-1. Approdano alle semifinali della prestigiosa competizione oltre al Città di Teramo gli umbri dell’Atletico Bmg di Massa Martana dove gioca il viterbese Fapperdue, i lombardi della Solbiatese ed i siciliani del Paternò. Andata delle semifinali il 20 marzo con Atletico Bmg-Solbiatese e Città di Teramo-Paternò, ritorno a campi invertiti il 3 aprile.

Nelle gare di andata delle semifinali di Coppa Italia di Promozione regionale successo per 2-1 del Fiumicino sull’Atletico Morena e pareggio per 1-1 in Ottavia-Pol. Città di Paliano. Ritorno il 27 marzo.

Verdetti anche dalla Coppa Lazio di Prima Categoria con la scontata qualificazione del Pianoscarano che è rimasta l’unica provinciale a rappresentarci. Dopo il 4-0 dell’andata sul campo del Soratte il retour match è durato solo 5 minuti visto che il Soratte si è presentato a Viterbo con soli 7 giocatori e dopo 5 minuti un suo giocatore si è infortunato e vittoria quindi a tavolino per i rossoblu. Solito stratagemma quello adottato dal Soratte per evitare la multa ma di certo una gran bella figura non è che l’abbia fatta. Eliminato l’Atletico Capranica sconfitto per 1-0 dall’Anguillara nella gara di ritorno e quindi al team di mister Moroni prossimo a vincere il girone A di Prima Categoria non riuscirà il tentativo di conquistare campionato e Coppa. Queste le qualificate che approdano ai quarti: Pianoscarano, Lanuvio Campoleone, Semprevisa, Città di Sonnino, Nova 7, Dinamo Roma, Castrum Monterotondo e Anguillara. Andata dei quarti il 24 marzo, ritorno il 27 marzo.

Al. Giu. Vir.

