Miglioramenti in corso ma ancora non basta per vincere! Avanti adagio per la Flaminia Calcio che impone il pari per 0-0 al quotato Siena ma che resta impelagata nella scomoda penultima posizione in classifica e vede allungarsi l’incredibile striscia senza vittorie tra le mura amiche arrivata a 6 sconfitte e 4 pareggi.Di positivo c’è che per il secondo turno consecutivo la squadra non ha subito gol dimostrando una intelaiatura difensiva più collaudata rispetto a quella delle giornate scorse. Resta però cronico il problema in zona gol e al momento non si vedono grosse soluzioni per ovviare al problema. Riguardo alla classifica rossoblu sempre al penultimo posto con ben 8 punti di distacco dalla salvezza diretta anche perché lo Sporting Club Trestina è andato a vincere una gara di vitale importanza nello scontro diretto in trasferta contro il Terranuova Traiana. Mister Abate nel dopo gara tra Flaminia e Siena ha mostrato una certa soddisfazione per la crescita che la squadra sta evidenziando ma è chiaro che serve vincere per recuperare posizioni in classifica cosa che non accade da troppo tempo con l’ultima vittoria rossoblù datata 24 novembre e con soli 3 punti conquistati nelle ultime sette giornate grazie a 3 pareggi e con soli due gol messi a segno. Domenica prossima trasferta in terra Umbra contro un Foligno reduce dalla sorprendente sconfitta sul campo del Figline che ha fatto scendere la formazione di mister Manni al quarto posto di una classifica guidata dal Livorno con ben 10 punti di vantaggio sulla coppia Seravezza Pozzi e Grosseto. E domenica si giocherà proprio Livorno-Grosseto.