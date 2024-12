Ora si sa tutto sull'ultimo match della carriera di Emiliano Marsili. Il Tizzo combatterà a Civitavecchia venerdì 27 settembre in una serata che ribollirà di pubblico presso la Marina. Il pugile allenato dal maestro Mario Massai salirà per l'ultima volta sul ring ed affronterà Diego Lagos, in una riunione che vedrà impegnati molti pugili italiani e che è stata molto pubblicizzata in queste ore, sia dalla Federpugilato che dalla TM Promotion, realtà vicina a Federico Zampaglione, frontman del gruppo musicale Tiromancino e storicamente grande amico di Emiliano Marsili. A 48 anni il Tizzo ha deciso di dire basta e per chiudere la propria carriera ha scelto di farlo davanti al pubblico che l'ha sempre seguito e sostenuto in ogni avventura. Non poteva andare meglio per il boxeur di Civitavecchia, che saluterà tutti in una serata che, oltre alle mille emozioni di cui sicuramente sarà connotata, potrebbe vedere anche qualche lacrima scendere dal viso.

