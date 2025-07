Con l’entrata del mese di luglio, l’Atletico Civitavecchia può finalmente annunciare ufficialmente diverse novità per la prossima stagione, che vedrà i civitavecchiesi ai nastri di partenza del campionato di C2. In attesa che da Roma arrivi il sì dei due innesti richiesti dal mister, che dovrebbero essere un portiere ed un laterale che la scorsa stagione militavano in serie B, il direttore sportivo Ermanno Muneroni sistema la questione estremi difensori.

Davide Puddu si riconferma in gialloblù. E si registra il ritorno di Ivan Lancia, che aveva trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Quartiere Campo Oro. E proprio dai gialloverdi arriva il pezzo pregiato del mercato dell’Atletico, che alza l’asticella con l’inserimento nel team di Andrea Consalvo di Daniel Nistor, difensore di qualità ed esperienza, che molti addetti ai lavori ritengono un lusso nel campionato di C2. Con lui viene ufficializzato l’accordo con Fabiano Leopardi, ottimo elemento sia da pivot che da laterale, che tornerà utile nell'economia del minutaggio che deciderà mister Andrea Consalvo. Leopardi ha vestito la maglia del Santa Severa.

I vertici gialloblù si dichiarano soddisfatti del gruppo allestito fino ad oggi, in attesa, come già detto, di definire le nuove entrate “forestiere”. L'appuntamento è al primo settembre, giorno dell' inizio della preparazione atletica, che darà il via ufficiale alla stagione dell’Atletico.

