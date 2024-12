L'esordio in casa per la nuova squadra dell’Atletico Civitavecchia Under 21 termina con un pareggio per 1-1.

«Gli avversari romani del Tc Parioli impostano una partita difensiva - spiega il direttore sportivo gialloblu Danilo Di Pietro - con un portiere straordinario che salva il risultato da un possibile tracollo. La difesa ben organizzata resiste agli attacchi dei ragazzi di mister Pampinella per tutta la partita. Nel primo tempo i romani nelle rarissime incursioni nella metà campo avversaria trovano il vantaggio sfruttando un clamoroso errore difensivo. Nonostante gli sforzi dei ragazzi cari al presidente Muneroni, il punteggio non cambia e si va al riposo sullo 0-1. Nel secondo tempo l'Atletico Civitavecchia si compatta e tenta di ribaltare il risultato, trovando il pareggio con Sacripanti a soli 5 minuti dalla fine. Il punteggio resta sull'1-1, con un piccolo rammarico per Gravanago, che stava per calciare da solo davanti al portiere quando l'arbitro ha decretato la fine della partita. Giornata calda e pubblico numeroso».

