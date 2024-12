È tempo di studiare gli avversari per Atletico Civitavecchia e Quartiere Campo Oro, visto che il Comitato Regionale della Lnd ha stilato gironi e calendari del prossimo campionato di Serie C2. Questa è una categoria che Civitavecchia non ha navigato negli ultimi anni: infatti i gialloblu sono stati ripescati dopo il doppio secondo posto, ottenuto sia nel campionato di Serie D, che nella Coppa Lazio. I gialloverdi, invece, non figuravano proprio nei quadri federali, in quanto hanno deciso in estate di entrare a far parte del mondo del futsal regionale e hanno deciso di partire direttamente dalla C2 dopo aver acquistato il titolo. Come prevedibile, le formazioni dirette da Umberto Di Maio e Simone Tangini sono state inserite nel girone B, dove affronteranno Vignanello, Eventi Futsal, Fabrica, Ronciglione, Progetto Futsal, Virtus Anguillara, District Seven, Città Eterna, Settecamini, Spinaceto, Vallerano e Virtus Monterosi. Lo storico esordio del Quartiere Campo Oro sarà in casa, al Vittorio Tamagnini, dove se la dovrà vedere con il Vallerano sabato 5 ottobre alle 18, data nella quale debutterà anche l’Atletico Civitavecchia, che giocherà sul campo del Progetto Futsal. Sette giorni dopo l’esordio casalingo dei gialloblu a San Liborio contro la Virtus Anguillara, mentre il Qco sarà di scena a Roma contro la Città Eterna. Il derby arriverà subito, alla terza giornata. La situazione particolare del calendario prevede che le attese due stracittadine si disputeranno entrambe di mercoledì, in quanto sono previsti due turni infrasettimanali, sempre alla terza giornata del girone. Mercoledì 16 ottobre riflettori accesi al Tamagnini, mentre mercoledì 29 gennaio match di ritorno a via Giulio Cerruti. Prevista una sosta per il 30 novembre, prima del consueto stop per le festività natalizie. La regular season si concluderà sabato 5 aprile, con l’Atletico di scena a Fabrica di Roma e il Quartiere Campo Oro che ospiterà il Settecamini. È stata un’estate particolarmente rumorosa per i gialloverdi, a causa della novità del calcio a 5 e dell’arrivo di tanti elementi provenienti dalla Futsal Academy, cosa che ha provocato qualche dissapore tra le due società. Più tranquilli, invece, gli ultimi mesi per l’Atletico, che ha puntato soprattutto a non scombinare i piani ed a confermare i giocatori che hanno consentito al gruppo di raggiungere la finale di Coppa Lazio a Cisterna di Latina, oltre a tentare una rimonta verso il vertice del girone, poi vanificato dal successo della Falisca.

