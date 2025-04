Vigilia della terzultima giornata del campionato di Prima Categoria che ha lanciato la sua volata finale per il verdetto di fine stagione. Grandissimo favorito per la vittoria è l’Atletico Cimina che vanta 4 punti di vantaggio sul Carbognano. Domenica alle 11 la capolista è di scena sul campo della Maremmana, mentre l’inseguitrice sempre alle 11 ospiterà l’Allumiere. Motivazioni che la fanno da padrona in questo fase cruciale di una Prima Categoria della stagione 2024/2025 che è stata avvincente con la contesa durata nel tempo fra le attuali due battistrada, il Castel Sant’Elia e il Canale Monterano con queste ultime due che poi alla distanza hanno mollato. A turno molto bene anche Fulgur Tuscania, la stessa Maremmana e l’Aurora Viterbo che merita la palma di compagine sorpresa della stagione. Gli altri confronti di questa terzultima giornata tutti con inizio alle 11 sono: Almas Roma-Bagnaia, Aurora Viterbo-Fortitudo Nepi, Castel S.Elia-Vetralla, Montefiascone-Dopolavoro Fc, San Lorenzo Nuovo-Canale Monterano e Valentano-Fulgur Tuscania. Tutto praticamente deciso per il dicorso retrocessione visto gli ultimi due posti con 4 e 5 punti di Almas Roma e Valentano che scenderanno direttamente senza la disputa dei play out visto che il San Lorenzo, terz’ultimo, li precede di 17 e 16 punti e basta il gap di 9 punti affinché playout non si disputino con retrocessione diretta che chi ne è coinvolto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA