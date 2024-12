Avanti tra campionato e Coppa Lazio per i team della Prima Categoria.

GIRONE A. Raggruppamento più che mai nel segno della capolista Atletico Capranica vincente per 2-1 a Tuscania e che ha aumentato il suo vantaggio sul Pianoscarano finito a -11 dopo la sconfitta interna dei rossoblu contro il Vetralla 1928. Conferma del terzo posto a -14 del Carbognano che ha liquidato per 2-0 il San Lorenzo Nuovo. Pensieri di podio per la Fortitudo Nepi che liquida per 1-0 il Montefiascone e conferma la sua super ascesa. Negli altri confronti pareggio per 1-1 in Atletico Cimina-Bagnaia, sale al quinto posto la Maremmana che si impone per 2-1 sull’Ischia di Castro e in chiave salvezza successi pesanti casalinghi del Grotte Santo Stefano per 4-2 contro il quasi spacciato Montalto e dell’Oriolo che si impone per 3-2 sul Valentano. Oriolo e Grotte rispettivamente al penultimo e terzultimo posto inseguono Fulgur Tuscania e Valentano per cercare di evitare i playout. Così nella prossima giornata: domenica alle ore 11 Vetralla-Carbognano, Atletico Capranica-Atletico Cimina, Bagnaia-Oriolo, Ischia-Fortitudo Nepi, Montalto-Pianoscarano, Montefiascone-Grotte Santo Stefano, San Lorenzo Nuovo-Fulgur Tuscania e Valentano-Maremmana.

GIRONE B. Nel B tutto immutato con le prime tre tutte vincenti e quindi continuano in vetta appaiate Jfc Civita Castellana e Palombara a 56 punti davanti al Castrum terzo a 51. Domenica gare interne per Jfc Civita Castellana e Palombara contro Città di Fiano e Passo Corese.

COPPA LAZIO. Domani intanto si giocano le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Lazio. Per il Pianoscarano alle 15 trasferta contro il forte Soratte, prima del girone C mentre l’Atletico Capranica alle 18 ospita al “Morera” l’Anguillara.

