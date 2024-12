Doppia settimana di sosta per il campionato di Prima Categoria dove domenica si sono giocate le gare della 25esima giornata.

GIRONE A. Nel girone A manca solo la matematica per certificare il trionfo dell’Atletico Capranica che ha centrato la 22esima vittoria stagionale battendo per 2-0 la Maremmana e confermando che non ce n’è per nessuno. Ventiduesimo successo stagionale, + 11 sul Pianoscarano secondo e + 19 sul Carbognano terzo.

Rionali in ottima forma come dimostrato nel blitz esterno per 1-0 ad Ischia di Castro e cimini che invece hanno frenato perdendo per 3-1 sul terreno di un Montefiascone che ha praticamente archiviato il capitolo salvezza. Stesso discorso per il Bagnaia che battendo la Fortitudo Nepi ha raggiunto quota 30 e può guardare con serenità al suo finale di stagione. È tornato al quinto posto il San Lorenzo Nuovo vincente per 2-1 sul campo di un Montalto Calcio retrocesso matematicamente da domenica scorsa. Interesse per la zona playout che a 450 minuti dal termine vede al penultimo posto il Grotte Santo Stefano con 21 punti preceduto da Polisportiva Oriolo a 22, Valentano 25 e Fulgur Tuscania a 27.

Quest’ultima ha colto un buon punto nella trasferta di Vetralla al pari dell’Oriolo che ha impattato per 2-2 in rimonta nella trasferta con l’Atletico Cimina e pareggio anche nello scontro diretto Valentano-Grotte Santo Stefano terminata 1-1. Il regolamento prevede oltre la retrocessione dell’ultima una seconda retrocessione attraverso il playout fra penultima e terzultima.

Al momento sarebbe la sfida Polisportiva Oriolo-Grotte Santo Stefano con la prima ad avere il vantaggio del fattore campo. Ora la lunga sosta: si ripartirà domenica 7 aprile.

GIRONE B. Nel girone B goleade trionfali per le due formazioni che si stanno giocando la vittoria finale e che hanno fatto il vuoto alle loro spalle. La Jfc Civita ha dilagato per 8-2 sul terreno della pericolante Alba Cittareale mentre il Palombara ha battuto in casa per 6-1 il Città di Fiano.

Il team provinciale resta al comando con 3 punti di vantaggio sugli avversari.

Al. Giu. Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA