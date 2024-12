A suon di vittorie verso il trionfo finale. Nel girone A l’Atletico Capranica continua a mietere vittime e domenica è stata la volta dell’Atletico Cimina a lungo in vantaggio al “Morera” per poi subire la rimonta della regina del campionato che si è imposta per 2-1. Atletico Capranica leader con il confermato + 11 sul Pianoscarano corsaro agevolmente per 3-1 sul terreno del quasi retrocesso Montalto Calcio. Scende a – 16 il Carbognano fermato sull’1-1 a Vetralla, resta in corsa per il terzo posto finale la Fortitudo Nepi che ha centrato la sua 12esima vittoria stagionale passando ad Ischia di Castro per 3-1. Negli altri match vittorie casalinghe del San Lorenzo Nuovo sulla Fulgur Tuscania e di 2-0 del Montefiascone nei confronti del Grotte Santo Stefano. Pareggo per 2-2 in Valentano-Maremmana e importante blitz esterno dell’Oriolo che passa a Bagnaia per 2-0, savalca di un punto il Grotte Santo Stefano e da terzultimo mette nel mirino la Fulgur Tuscania che lo precede di 2 punti ed il Valentano di 4. Tra Grotte, Oriolo, Fulgur e Valentano è un bel lottare per evitare il previsto playout tra penultima e terzultima. Così domenica per la 24esima giornata: ore 11 f. Nepi-Valentano, Fulgur Tuscania-Atletico Cimina, Grotte Santo Stefano-Ischia, Maremamna-Bagnaia, Pianoscarano-Montefiascone, Oriolo-A. Capranica, San Lorenzo Nuovo-Vetralla. Alle 15 Carbognano-Montalto.

Nel girone B vincono a suon di gol le regine Jfc Civita e Palombara rispettivamente per 6-1 sul Città di Fiano e per 4-0 con il Passo Corese ed i due team allungano sul Castrum Monterotondo finito a meno 8 dopo la sconfitta con il Castel Madama. Domenica alle ore 11 il super scontro tra Jfc Civita e Palombara che mette in palio un bel pezzo di campionato.

