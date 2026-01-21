Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Villa Guglielmi, protagonista su più fronti tra pista indoor e campestre, con risultati di assoluto rilievo e prestazioni che confermano la crescita del settore giovanile. A prendersi la scena è stato Artem Shablii, che sabato pomeriggio al Meeting Internazionale Giovannini di Ancona ha conquistato uno splendido terzo posto nei 60 metri indoor con il tempo di 6.87. Un risultato di grande valore, con Artem l’unico Under 18 in gara tra atleti più esperti. Una finale combattutissima, decisa sul filo dei centesimi, che conferma l’ottimo stato di forma dell’allievo appartenente alla società podistica di Fiumicino, già autore del primato personale di 6.83 ai Campionati Italiani Allievi 2025. Positiva anche la trasferta al PalaCasali di Ancona per Isabella Colò e Maila Agresti, accompagnate dal tecnico Roberto Tosti. Isabella, impegnata nei 200 metri Cadette, ha fermato il cronometro su 28.02, chiudendo al 12° posto su ben 117 partecipanti, in una gara di altissimo livello. Ottima prestazione anche per Maila, che nei 60 metri Ragazze ha ottenuto il 7° posto con il tempo di 8.84, nuovo personal best, su 76 atlete classificate.

Le buone notizie non finiscono qui. Ai Pratoni del Vivaro, nella prova di campestre, Giorgia Chierchia (categoria Ragazze) ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nei 1000 metri, chiudendo in 4:08 al termine di una gara gestita con grande determinazione e maturità. Dopo il brillante podio di Shablii al Meeting Giovannini di sabato 17, arrivano dunque ulteriori conferme e risultati di spessore per i colori dell’Atletica Villa Guglielmi. Un bilancio decisamente positivo che premia il lavoro degli atleti e dei tecnici Marco, Emiliano e Roberto, sempre attenti alla crescita sportiva e personale dei ragazzi.

